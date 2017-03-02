初期一定虧 桃捷：雙子星蓋好可分到10層樓

機捷2日正式通車，桃園市長鄭文燦（右四）與台北市長柯文哲（左三）手持限定款乖乖，要大家乖乖搭車。（葉臻攝）

桃園機場捷運正式通車，通車首月民眾不但可享5折票價，桃捷也推廣優惠專案給通勤族。(范揚光攝)

今桃園捷運公司正式通車，A1站舉行通車典禮，會後媒體問及機捷營運虧損問題。桃園市長鄭文燦表示，營運初期虧損必然，其實北捷跟高捷前幾年都虧損，但他有信心運量會不斷累積，因為機捷身兼出國、通勤功能，沿線有各大學、企業及購物中心，可看病、看棒球非常方便，「試營運原本預估70萬人次，結果有140萬人次，代表需求存在。」

鄭文燦說，營運前已進行招商，包括駐商、廣告等，像A1站已由微風廣場得標，接著希望很快充實商店數，但什麼時候可以平衡收入，還是要看營運狀況討論。他說，機捷替代桃園機場聯外系統交通量，基礎目標是25％，最高目標是40％，但目前仍要累積運量，車廂數也還不夠，希望未來高鐵局以工程節餘款購買。

桃園捷運公司總經理陳凱凌則指出，桃捷預估每天要8萬到9萬人次搭乘，才能打平支出，今天預估有5萬人次搭乘。但他指出，捷運系統本業本就難賺錢，如北捷每日有200萬人次搭乘，本業仍是虧損，未來機捷會努力招商。另外，A1站雙子星大樓蓋好後，桃捷可以分到10層樓，都可注入收益。

交通部長賀陳旦指出，桃捷必然初期運量較少，因前幾日是放假日，工作日也需調整生活節奏，但優惠票價應可幫助適應，另外交通部會協調地方政府，加強公車與捷運轉乘，提升運量。

(中時)