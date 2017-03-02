初期一定虧 桃捷：雙子星蓋好可分到10層樓
今桃園捷運公司正式通車，A1站舉行通車典禮，會後媒體問及機捷營運虧損問題。桃園市長鄭文燦表示，營運初期虧損必然，其實北捷跟高捷前幾年都虧損，但他有信心運量會不斷累積，因為機捷身兼出國、通勤功能，沿線有各大學、企業及購物中心，可看病、看棒球非常方便，「試營運原本預估70萬人次，結果有140萬人次，代表需求存在。」
鄭文燦說，營運前已進行招商，包括駐商、廣告等，像A1站已由微風廣場得標，接著希望很快充實商店數，但什麼時候可以平衡收入，還是要看營運狀況討論。他說，機捷替代桃園機場聯外系統交通量，基礎目標是25％，最高目標是40％，但目前仍要累積運量，車廂數也還不夠，希望未來高鐵局以工程節餘款購買。
桃園捷運公司總經理陳凱凌則指出，桃捷預估每天要8萬到9萬人次搭乘，才能打平支出，今天預估有5萬人次搭乘。但他指出，捷運系統本業本就難賺錢，如北捷每日有200萬人次搭乘，本業仍是虧損，未來機捷會努力招商。另外，A1站雙子星大樓蓋好後，桃捷可以分到10層樓，都可注入收益。
交通部長賀陳旦指出，桃捷必然初期運量較少，因前幾日是放假日，工作日也需調整生活節奏，但優惠票價應可幫助適應，另外交通部會協調地方政府，加強公車與捷運轉乘，提升運量。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。