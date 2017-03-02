地下10公尺 IS外籍聖戰士訓練基地曝光
伊拉克政府軍在摩蘇爾（Mosul）南邊作戰時，伊拉克一隻快打部隊發現一個火車隧道被改建成聖戰士訓練基地。這個基地僅能經由隧道，爬行進出。
伊拉克政府軍的指揮官表示，基地中的牆上有IS的黑色標誌，證明他們確實在這距離地面32英尺（9.7536公尺）的地方訓練聖戰士，並策畫自殺炸彈攻擊。
指揮官說，他們裝備齊全，而且在這個基地受訓的成員大多是外國人。
指揮官表示，在IS的訓練中，受訓者應該會爬過地上的鐵桶，穿越泥地，通過這些訓練。
伊拉克政府持續4個月進行剿滅IS的行動，在上個月順利收復摩蘇爾南部，經美軍協助，又收回一座機場與一個軍營，以及歷史悠久的古蹟。伊拉克政府軍將持續向西南方推進，伊拉克政府相信，全面收復摩蘇爾只是時間早晚的問題。
(中時電子報)
文章來源：The Sun
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