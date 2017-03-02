地下10公尺 IS外籍聖戰士訓練基地曝光

我要評比

訓練基地中的一面牆上，繪有AK47的圖樣。（美聯社）

伊拉克士兵在火車隧道中檢查，後方牆上有著IS的黑色標誌。（美聯社）

一名伊拉克士兵正在檢查這個被IS作為訓練基地的隧道。（美聯社）

伊拉克士兵發現一條管子，推測是作為通風用。（美聯社）

伊拉克政府軍在摩蘇爾（Mosul）南邊作戰時，伊拉克一隻快打部隊發現一個火車隧道被改建成聖戰士訓練基地。這個基地僅能經由隧道，爬行進出。

伊拉克政府軍的指揮官表示，基地中的牆上有IS的黑色標誌，證明他們確實在這距離地面32英尺（9.7536公尺）的地方訓練聖戰士，並策畫自殺炸彈攻擊。

指揮官說，他們裝備齊全，而且在這個基地受訓的成員大多是外國人。

指揮官表示，在IS的訓練中，受訓者應該會爬過地上的鐵桶，穿越泥地，通過這些訓練。

伊拉克政府持續4個月進行剿滅IS的行動，在上個月順利收復摩蘇爾南部，經美軍協助，又收回一座機場與一個軍營，以及歷史悠久的古蹟。伊拉克政府軍將持續向西南方推進，伊拉克政府相信，全面收復摩蘇爾只是時間早晚的問題。

(中時電子報)