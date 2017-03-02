湖口死雞就地掩埋 居民要求清走

湖口鄉羊喜窩段附近居民今上午抗議，希望雞屍清運離開，以免影響在地人健康、污染水源。（莊旻靜攝）

湖口鄉羊喜窩段與新埔接壤，屬「三不管地帶」，過去曾發生多起遭人傾倒垃圾、死雞案件。（莊旻靜攝）

湖口鄉羊喜窩段上月被人發現有400餘隻死雞，相關單位採取就地消毒、掩埋。（莊旻靜攝）

湖口鄉羊喜窩段上月被人發現有400餘隻死雞，相關單位採取就地消毒、掩埋。（莊旻靜攝）

湖口鄉民今天上午抗議、陳情，盼望相關單位清運而非就地掩埋死雞。（莊旻靜攝）

當地民眾在雞屍案附近又發現2隻死去飛禽。（莊旻靜攝）

新竹縣湖口鄉羊喜窩段上月16日遭人發現有400餘隻雞屍，並檢驗出帶有H5N6病毒，事後相關單位採取就地消毒、掩埋方式，卻引發當地居民不滿，憂心影響衛生、水源、生態等，今天上午縣議員甄克堅、多名鄉代及居民到當地抗議，要求一周內清除，不排除到縣府抗議。新竹縣環保局、家畜疾病防治所則回應，須再請示環保署、農委會建議。

在地居民表示，先前台商感染H5N6致死被要求火化，但400多隻雞屍卻就地掩埋，且在附近發現2飛禽屍體，懷疑病毒已傳播，盼望遷走大量雞屍，還給在地人「居住安全」。甄克堅也強烈要求環保局、家畜疾病防治所一周內給出清運回復，否則將至縣府抗議。

同到場的縣議員張春鳳、吳淑君則表示，新竹縣沒有焚化爐，加上地形限制，就地掩埋已是相對合宜作法，若再挖出、清運，沿途是否還需消毒？此外，張春鳳也表示，湖口鄉為竹縣北端，不排除是外縣市業者到此傾倒，要求相關單位加重查緝。

湖口村長陳在鋥表示，當地與新埔鎮接壤，屬三不管地帶，去年也曾遭人棄雞屍，未感染病毒，也採就地掩埋方式處理，事後鄉公所加蓋圍籬，避免濫倒事宜一再發生。

家畜疾病防治所代理所長姜義貴指出，依據《動物傳染病防治條例》、農委會禽流感動物屍體處理原則，採取焚屍、掩埋、化製均可，禽流感病毒經環境酸鹼值變化、高溫、紫外線等，會加速病毒不活化及死滅，此案在覆土前已撒生石灰，吸收水氣達到高溫消毒。

姜義貴也指出，目前全縣禽場未爆發生禽流感疫情，死雞來源懷疑為外縣市業者，已採取最少人、車、機具接觸病原，以阻擋疫情擴散。環保局秘書郭維珍表示，由於棄置點位置深且陡，難以清運，當初與相關機關請示後，才採取就地掩埋方式處置，將再請示上級機關。

上午甄克堅、湖口鄉民代表翁紹軒等人也出示100多人連署書、湖口鄉民代表會連署書，顯示鄉親強烈要求清運，鄉代表葉時優、戴貴香、湖口鄉公所也派人到場關心。

(中時)