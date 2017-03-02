捐二手童書及玩具 嘉義遠百送購物點數

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嘉義遠百歡迎大家捐二手玩具及童書，陪偏鄉孩子有歡樂童年。（遠百提供）

嘉義遠東百貨公司發起捐二手童書及玩具，兌換購物點數活動，為偏鄉孩子募集童書及玩具，特別是益智玩具，需求大，即日起至3月31日，凡至嘉義遠百7F贈品處捐贈童書及玩具，可兌換該公司購物卡點數20點，作為回饋。

遠百公司表示，雲林縣政府委託雲林國小辦理行動玩具圖書巡迴車，該車自2000年啟用至今，深入雲林縣大大小小社區、學校，2台車每個月至少出車2、30次，玩具的損耗率極高。

嘉義遠百店長李正方表示，遠百與雲林國小合作3、4年，每年希望給偏鄉孩子更新一點的二手玩具及童書，讓家裡已用不到的玩具能繼續陪伴偏鄉孩子。

即日起至3月31日，歡迎大家將欲捐贈之童書及玩具送至嘉義遠百7F贈品處，可兌換該公司HAPPY GO點數20點，作為回饋。

(中時)