捐二手童書及玩具 嘉義遠百送購物點數
嘉義遠東百貨公司發起捐二手童書及玩具，兌換購物點數活動，為偏鄉孩子募集童書及玩具，特別是益智玩具，需求大，即日起至3月31日，凡至嘉義遠百7F贈品處捐贈童書及玩具，可兌換該公司購物卡點數20點，作為回饋。
遠百公司表示，雲林縣政府委託雲林國小辦理行動玩具圖書巡迴車，該車自2000年啟用至今，深入雲林縣大大小小社區、學校，2台車每個月至少出車2、30次，玩具的損耗率極高。
嘉義遠百店長李正方表示，遠百與雲林國小合作3、4年，每年希望給偏鄉孩子更新一點的二手玩具及童書，讓家裡已用不到的玩具能繼續陪伴偏鄉孩子。
即日起至3月31日，歡迎大家將欲捐贈之童書及玩具送至嘉義遠百7F贈品處，可兌換該公司HAPPY GO點數20點，作為回饋。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。