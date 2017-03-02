涉密人員登陸管制趨嚴 違者最重剝奪終身俸

行政院發言人徐國勇2日表示，將修改兩岸關係條例，退將或政務官赴中國大陸將管制至少3年，若有違反者或損及國家尊嚴，最重可追回全部月退俸。（中央社）

行政院中午與立院黨團便當會研商兩岸條例修正案，對退離職文武涉密人員登陸許可管制至少3年，只能增不能減，包括中將以上及政務副首長以上人員，今立委再建議增列調查局等情治人員。而涉密高人員管制屆滿後，必要可要求終身申報。

行政院發言人徐國勇表示，若有違反者或損及國家尊嚴，最重上將及政務官有月退可追回全部月退俸，亦即剝奪終身俸，若領一次退休金，最重罰鍰300萬元。

管制時間方面，徐國勇說，將管制至少3年，各機關可視該退離職人員所涉機密與業務性質，增加管制年限，但只能增、不能減。像前國立故宮博物院院長馮明珠離職前自行核定將管制年限縮短，這種情況未來不會再發生。

他說，修法後將增訂申報機制，涉密程度高者，管制期屆滿後赴陸仍需向原機關申報備查，若原機關認為有必要，部分人員需終身申報。

這次增訂赴陸參加政治活動規範，包括禁止參加中國大陸領導人主持的活動，且不得有妨害國家尊嚴的行為，例如向象徵中國大陸政權的旗、徽、歌行禮或唱頌等妨害國家尊嚴行為。違者將處罰款、減俸或追繳勳獎章。

違規者的處罰方式，徐國勇表示，將依職等高低或情節輕重分級處罰，上將及政務副首長以上人員，有月退者可剝奪月退俸30%到100%，意即最重停發月退俸全額，領一次退休金者，則擬罰50到300萬元。

中將以下等其他管制人員，追回月退俸10%到50%，或罰款20萬到200萬，但立委認為，追回月退也可考慮10~100％，這部分行為及處罰比例原則還需再研議。不過受罰者，將會同時被追繳勳章或獎章。

徐國勇表示，處罰程度暫定將由陸委會及原機關或其他相關單位組成聯審委員會審查，會中也有立委建議累犯可加重處罰，或採連續罰，不過還沒有共識，將繼續研議。

至違反申報制原增訂處1~5萬元，綠委認罰得太輕，擬檢討納入20~200萬元罰鍰一併規範。

(工商)