買運彩 抽現金 助偏鄉 為WBC中華隊集氣

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台灣運彩推出經典賽買運彩、抽現金、助偏鄉活動。（李弘斌攝）

台灣運彩棒球一路發活動也有加碼。（李弘斌攝）

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世界棒球經典賽（WBC）將在6日開打，台灣運彩開盤一同為中華隊集氣，還推出「買運彩 抽現金 助偏鄉」活動。彩迷有機會抽中現金最高30萬元，且WBC投注金額每累計1億元，運彩就會贊助1所偏鄉學校棒球隊，賽事期間虛擬投注新會員還有機會加碼抽萬元現金！

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台灣運彩表示，只要在經典賽投注期間（3/3~3/24）不限球種單筆（次）投注金額滿1000元，上網登錄後即可參加總獎金100萬元的現金抽獎活動，頭獎1人可獲新台幣30萬元。

網路新會員加碼禮方面，在經典賽投注期間新加入的虛擬會員，累計投注每滿5000元就有一次抽獎機會，有機會再抱回1萬元現金。

(中時電子報)

台灣運彩在經典賽推出「買運彩 抽現金 助偏鄉」活動，邀請恆春國中棒球隊小將出席記者會。（李弘斌攝）