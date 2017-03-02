歸仁國小創校近百年 首度自費赴日參訪

歸仁國小校長林志政日前率領師生一行人前往日本展開互動交流。(歸仁國小提供)

歸仁國小創校近100年以來，首度自費前往日本小學校進行互動交流，校長林志政與家長會長郭美玲親師生一行人，日前，前往日本大阪進行教育文化交流，參訪該市「南花台小學校」，學校因為歸仁國小師生到來，還特別規畫讓日本學生了解台灣為主題的學習成果，兩地學生充分交流。

林志政說，這場互動交流，在日本大阪府河內長野市增田正博前議長精心安排下，特別會見了河內長野市島田智明市長，他代表學校致贈一幅「市民之福、天下歸仁」書法藝術紀念品，向島田智明市長表達感謝，市議會參訪過程也讓親師生備受禮遇。他也在拜會行程中，代表學校邀請日本教育團隊未來蒞臨台灣、台南歸仁，期待兩國兩校能有更進一步的交流。

重點行程是參訪「南花台小學校」，該校特別安排一行人入班，與該校師生進行「英語」與「桌球」教育交流活動，尤其，學校為迎接眾人到來，課程還特別設計讓日本學生以瞭解台灣為主題的學習成果陳列在教室外。

郭美玲說，行前配合節慶，學校寄送聖誕賀卡至南花台小學校，到達該校後看見賀卡布置於學校教室走廊時，讓與會人員感到相當開心，非常感動。

(中時)