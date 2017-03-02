連勝文酸蔡總統是「轉型姐」 真正目的在鞏固政治利益

連勝文今酸蔡總統是「轉型姐」，真正目的在鞏固政治利益。(合成圖/中時資料照)

蔡政府上任後，將轉型正義視為施政重點，近來更把《促進轉型正義條例》列為立法院本會期優先法案，加速法制化的實踐。對此，國民黨中央委員連勝文今（2）日就於臉書發文，直酸總統蔡英文是「轉型姐」，台灣在她的帶領下，將轉向發展停滯深淵；連認為此舉無疑是為鞏固自身的政治利益。

針對民進黨高舉轉型正義大旗，連勝文今表示，明眼人大概都看的出來，這是為了掩飾自己執政不力，所採取的轉移焦點；蔡政府的真正目的是在摧毀國民黨在台灣社會的正當性，「結果還是為了鞏固自己的政治利益！」

連勝文更進一步指出，若冤枉了轉型姊，對於「真相」非常執著，那麼發生在13年前的「319槍擊案」要不要也順便查一下？連提到當時這案件不但嚴重衝擊台灣社會，撕裂人民之間的信任，也加深了社會對立，質疑民進黨為何不用同樣的力道來發掘真相？

接著，連勝文引用蔡英文曾說過的一句話，「沒有真相，該過去的永遠不會過去。」認為若民進黨真是要還給台灣社會一個公道，就給阿莎力一點，以同樣的力量去把319的真相調查清楚，「否則這就是典型的選擇性正義。」

最後，連勝文語重心長地說道，沒有真相，無法團結，對任何一個立場方的民眾來說，都是同樣的道理。

(中時電子報)