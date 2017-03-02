連勝文酸蔡總統是「轉型姐」 真正目的在鞏固政治利益
蔡政府上任後，將轉型正義視為施政重點，近來更把《促進轉型正義條例》列為立法院本會期優先法案，加速法制化的實踐。對此，國民黨中央委員連勝文今（2）日就於臉書發文，直酸總統蔡英文是「轉型姐」，台灣在她的帶領下，將轉向發展停滯深淵；連認為此舉無疑是為鞏固自身的政治利益。
針對民進黨高舉轉型正義大旗，連勝文今表示，明眼人大概都看的出來，這是為了掩飾自己執政不力，所採取的轉移焦點；蔡政府的真正目的是在摧毀國民黨在台灣社會的正當性，「結果還是為了鞏固自己的政治利益！」
連勝文更進一步指出，若冤枉了轉型姊，對於「真相」非常執著，那麼發生在13年前的「319槍擊案」要不要也順便查一下？連提到當時這案件不但嚴重衝擊台灣社會，撕裂人民之間的信任，也加深了社會對立，質疑民進黨為何不用同樣的力道來發掘真相？
接著，連勝文引用蔡英文曾說過的一句話，「沒有真相，該過去的永遠不會過去。」認為若民進黨真是要還給台灣社會一個公道，就給阿莎力一點，以同樣的力量去把319的真相調查清楚，「否則這就是典型的選擇性正義。」
最後，連勝文語重心長地說道，沒有真相，無法團結，對任何一個立場方的民眾來說，都是同樣的道理。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。