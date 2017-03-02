永和大樓驚傳火警 2民眾嗆傷送醫

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永和大樓火警，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

永和大樓火警，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

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新北市永和區民族街某大樓2樓陽台今（2日）下午3時許驚傳火警，不斷冒出陣陣黑煙，警消出動20多輛車前往救援，15分鐘內將火勢撲滅，2名年約60歲男、女輕微嗆傷送醫，所幸無大礙，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)