桃猿4洋投到齊 42歲銳大叔回鍋
職棒Lamigo桃猿隊今天宣布第4名洋將銳（Kenneth Alan Ray），曾效力過桃猿隊4季，近2年在日本職棒，今年42歲的他表示，這可能是球員生涯最後一年。
銳在2010年加入La new熊，當年拿下7勝，後來球隊改名Lamigo桃猿，他是桃園開幕戰的先發投手，2011年拿下13勝，2.85防禦率是聯盟第一。
銳在2014年再度加盟Lamigo拿下9勝，防禦率僅2.17，2015至2016年轉往日本職棒發展，兩年共拿下5勝10敗2中繼。
銳在中華職棒4年出賽89場拿下36勝，為Lamigo贏得不少關鍵戰役，包括2011年下半季封王戰，演出無四死球完封勝。
桃猿隊今年洋投有賽格威（Zack Segovia）、道恩斯（Darin Downs）、史博威（Zeke Spruill）加上銳共4人，競爭一軍3個洋將名額。
銳表示，很高興再次回到台灣、為桃猿隊效力，也許是球員生涯最後一年，希望能夠拿下冠軍。1060302
(中央社)
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