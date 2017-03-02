精障婦人吞鐵釘 肚中生鏽手術取出

1名44歲有精神障礙的婦人因吞下小彈珠到醫院就診，醫院作X光檢查，發現婦人腹部除有8粒小彈珠外，竟然還有生鏽鐵釘。

部立彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典指出，這名婦人來就診時說自己吞了好幾顆彈珠，立即幫婦人進行X光檢查，在小腸處看見8顆約1公分直徑的圓球物，原本評估應該可以從肛門排出，不過婦人自己又說在2年前曾吞了鐵釘，一直沒排出來，醫院馬上安排電腦斷層，果然在腹腔內找到2小段物體。

陳詩典說，幫婦人進行腹腔鏡手術，在病患的小腸外、腹腔內的網膜處，取出2小截、長度合計約2公分的生鏽鐵釘。

陳詩典表示，在患者的肚子上找不到傷疤，因可以確認鐵釘是從嘴巴進入後，刺穿小腸後卡在腹腔內的網膜，嚴重的話，可能會刺穿小腸，造成腸液流出，變成腹膜炎，不處理的話可能會變成敗血症，不過婦人的運氣很好，鐵釘刺穿小腸後，小腸卻自行癒合，又不會感到疼痛，相當罕見。

陳詩典說，進入肚子的異物中最多的就是大根的魚刺，當魚刺卡在或穿破小腸，患者很快就會因疼痛就醫，鐵釘卡在腹部的時間這麼久的案例很少見，吞進的異物都有機會從肛門排出，如果位置是在內視鏡可取出的食道、胃、直腸等，可以直接從內視鏡拿出來，如果到了小腸就只能等待排出，如果排不出來或病患感覺腹疼，就需要考慮以手術方式取出。1060302

(中央社)