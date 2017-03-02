補提監委 陳副總統：盼反映新民意

副總統陳建仁今天表示，總統蔡英文已親自接見11位監委被提名人，並強調修憲立場沒變，但在修憲前，監察院須有稱職的人擔任監委，反映新民意，發揮憲法機關功能。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線；審薦小組召集人、陳副總統今天舉行記者會，正式介紹被提名人。

陳副總統下午召開記者會，一一介紹11位被提名人，他說，總統已親自接見11位提名人，外界認為這是否違背先前修憲的主張，不過，總統強調，「我們的主張和立場沒有改變」，未修憲前，監察院有監督政府責任，必須有稱職的人扮演。

陳副總統說，總統指出，國內去年產生新民意，監委的組成也要反映新民意，讓監察院更具代表性，發揮憲法機關功能，保障人民權益。1060302

(中央社)