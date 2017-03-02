漁船帶太多泰國米香皂 被當走私扣押

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高雄籍漁船全鎰發28號1日進入屏東鹽埔漁港時，被海巡署第六岸巡總隊鹽埔安檢所查獲載有泰國米及肥皂等物品，因數量太多，有走私之嫌，依違反海關緝私條例裁處。（海巡署第六岸巡總隊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月2日

高雄籍漁船全鎰發28號昨天進入屏東鹽埔漁港時，被海巡署第六岸巡總隊鹽埔安檢所查獲載有泰國米及肥皂等物品，因數量太多，有走私之嫌，依違反海關緝私條例裁處。

鹽埔安檢所接獲雷達可疑通報，啟動查艙專精小組加強檢查，於「全鎰發28號」船員室查獲泰國金鳳牌香米11袋(合計206.24公斤)及知名的泰國Madame Heng品牌香皂3箱(合計282塊)，總市價約新台幣7萬元。

船長表示，香米是提供船員於航程中食用，香皂是船公司委託帶回。不過，因數量太多，仍被查扣，並依海關緝私條例函送海關偵辦。

第六岸巡總隊總隊長林光榮表示，近年由於物價上漲，有心人士利用不法管道走私販售，牟取不法利益。1060302

(中央社)