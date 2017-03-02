2通緝犯互毆就醫 1人私處藏槍被起獲

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嘉義縣太保市今天發生2名通緝犯互毆，結果雙雙掛彩就醫的案件；其中1名持槍通緝犯將改造手槍藏在私密處，被警方起出送法辦。

嘉義縣警方昨天深夜11時據報，指太保市一間出租套房有男性房客遭不明男子持槍帶走，警方趕赴現場，果然發現凌亂的套房內有疑似打鬥留下的血跡，且血跡沿樓梯與道路滴落。

警方立即清查轄內醫院，隨即在長庚嘉義醫院拘捕27歲的吳姓通緝犯（因槍砲、毒品、竊盜等4案遭通緝），以及被害人41歲陳姓通緝犯（因毒品、公共危險等2案遭通緝）。

警方調查指出，陳姓被害人於昨天傍晚5時左右，前往吳姓通緝犯租屋處聊天，後因細故發生爭吵，繼而互毆，吳男竟持槍毆打被害人頭部，導致雙雙掛彩就醫。

但是，警方逮獲2人時，2人都否認持有槍械，且都聲稱自己是被害人，甚至口徑一致的表示，持有槍械的人早已逃逸。

不過，眼尖的警方發現吳男下體鼓鼓的，且走路姿勢異常，最後從他的鼠蹊起出改造槍械1支，讓吳男百口莫辯。

吳男表示，案發後他原本要將槍械丟棄，因警方迅速到達醫院，他來不及丟棄，就將槍械藏在私處，企圖躲避警方查緝。

警方事後前往吳男住處，另外查扣子彈8顆等證物，全案偵訊後，依涉嫌殺人未遂、槍砲、毒品等罪嫌將他移送法辦；陳姓被害人因2案遭通緝，由警方解送歸案。1060302

(中央社)