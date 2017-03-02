清泉崗252人仍未驗尿？檢方：軍方應自行說明
清泉崗機場毒品丟包案，外界霧煞煞，查扣的53包是二級毒品安非他命，8名官兵被驗出卻是一級毒品陽性反應，且為何還有252人遲遲未驗尿？台中地檢署指出，採尿初驗是軍方依內部作業標準進行，為何「獨漏部分人」？軍方應自行回覆，而該部分也與檢方的偵辦動作無直接關連，不至影響辦案。
台中地檢署襄閱主任郭景東指出，1日晚間以關係人身分傳喚27名初驗、複驗毒品陽性反應官兵到案；其中8名複驗出有一級毒品陽性反應官兵，都矢口否認吸毒，辯稱是吃感冒藥、中藥等有藥物反應，訊後被請回。
檢方指出，即使能證明這8人確有吸毒，還是要按程序申請觀察勒戒等；吸毒與此起毒品丟包案的關連性，還必須有其他證據佐證。
外界好奇，案件延宕了一週，為何清泉崗完成內部的尿液初驗如此「困難」？迄今還有252名官兵滯留在外未歸營，遲遲無法完成初驗？
檢方上午召開專案會議，過濾營區監視器仍未有具體收穫；檢方指出，當初是軍方依內部作業標準要求全面驗尿，而非是檢方要求他們這樣做，到現在還有252人未完成初驗，軍方應自行答覆，「對這些人放水的理由何在？」而當初的採尿依據又是如何訂定？
檢方強調，軍方完成驗尿與否，與檢方偵辦毒品丟包案無直接關連，若是252人中有可疑者，還是會傳喚其到案。
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(中時)
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