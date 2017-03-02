台東觀光團體專列 台鐵4月開車
台東縣觀光業者與台東縣政府，近來密集與台鐵協商陳情，加上立委不分藍綠一同為台東發聲，終於讓台鐵允諾從4月開始的周末，將加開觀光團體專列，由台北開出莒光號列車，在5小時內抵達台東，售票以北東之間為主，將能解決台東觀光旺季一票難求的問題。
由於台鐵將在4月小改點，台東的觀光旺季也即將到來，火車一票難求的問題，讓旅客無法進到台東，影響在地觀光業者的商機，新任台東縣觀光協會理事長潘貴蘭、台東縣政府觀光旅遊處，從2月就密集前往台鐵協商，加上立委劉櫂豪、廖國棟也在立院要求台鐵加開觀光專列，終於獲得台鐵正面回應。
台東縣政府觀旅處表示，台鐵局長鹿潔身在協商中當面允諾，北東之間從四月開始的周末，將加開莒光號的觀光團體專列，五六日上午8時從台北發車，最慢下午1時抵達台東，六日一還有從台東往台北的專列，方便旅客返回台北。
觀旅處指出，台東的觀光團體專列售票以北東之間的團體票為主，原則上僅停靠池上以南的車站，團體票未售完的座位才開放民眾訂票。
(中時)
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