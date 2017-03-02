雲林農會選舉 泛藍對決綠營雷聲大雨點小

雲林縣本屆基層農會選舉泛藍與綠營的對決，雷聲大雨點小，上月19日會員代表選舉結果已可預料接下來理監事選舉、總幹事遴聘，均不脫現任派勝出的居面，昨天完成理監事選舉的六鄉鎮，綠營均輸的選舉結果也不意外。

2月19日會員代表選舉，民進黨欲插旗的9鄉鎮選舉都挫敗，比數最接近的麥寮鄉農會，雙方席次比數是21：24。

昨天麥寮鄉農會舉行新任會員代表大會，選出9席理事，泛藍與綠營的席是是5比4，意味即使競爭最激烈的麥寮鄉，泛藍的現任理事長、總幹事仍將維持的局面。

見微知著，其餘十九鄉鎮的新理事會若無意外，大致維持現任局面。東勢鄉農會雖延遲到本周末（4日）才將舉行會員代表選舉，但對大局而言已無影響。

民進黨挑戰現任的藍營（泛藍營）農會經營權失利，不願具名的農會主管表示，農會代表本質上不算「民代」，是需要搏感情的，不是靠媒體曝光、衝知名度就有用。

該主管表示，農會總幹事是由理監事會監督，不是農會代表，農會代表比較像是推廣、輔導的角色，民進黨推出的代表人選與現任者對壘，造成村里感情拉扯，很難博得認同。

(中時)