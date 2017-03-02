火箭通過評估 陸將於4月發射天舟一號飛船

即將於4月份發射升空的天舟一號飛船示意圖。（圖/大陸神舟傳媒截圖）

近年來大力發展航太科技的大陸，將迎來新的發射任務。中國航天科技部主任包為民今接受專訪時表示，由於負責提供動力的長征七號遙二運載火箭順利通過評估，現已送往文昌發射基地，為4月份協助天舟一號飛船升空做準備。若發射順利，由大陸自主研發製造的天舟一號，將與天宮二號對接，成為未來大陸太空站的基礎架構之一。

據大陸澎湃新聞報導，繼去年順利發射天宮二號與神舟十一號太空船後，大陸將在4月迎來新一個太空任務。中國航太的科技主任包為民表示，由於負責運載的長征七號遙二火箭已完成最終評估，目前已運送至海南文昌基地做準備，天舟一號飛船確定將於4月份進行發射升空。天舟一號是大陸首個自主研發製造的太空貨運飛船，升空後將與目前在太空服役中的天宮二號對接，為天宮二號運補和增強相關技術與物資，也為中國在2020年設立自己專屬的太空站夢想鋪路。

大陸近年來逐步完成自組太空站的夢想，期望在2020年之前能完工。（圖/新浪網）

天舟一號貨運飛船和長征七號火箭，都是由中國航太科技集團公司負責研發製造，屬於大陸未來航太科技中的重要角色。天舟一號屬於無人運補飛船，主要功能是協助太空站進行物資與能源補給，並協助清理太空中所產生的廢棄物。而長征七號火箭，則新一代中型液體燃料主力運載火箭，高53.1公尺、起飛推力720噸，燃料採用煤油及液氧作為推進劑，於2010年正式定名為「長征七號」，並在去年6月試射成功，未來將擔負中國近8成以上的太空發射任務。

隨著科技發展與國家龐大資源投入，大陸在航空科技競賽中，已逐漸追趕美國、歐盟與俄羅斯等大國。不僅成功送上太空人進入太空，如今更一步步地建設專屬自己的常駐太空站，未來將搭配衛星等設備，在浩瀚無垠的太空，再次與美歐展開競賽。

(中時電子報)