遊船彷彿半空飄 人間最後仙境「躲避峽」
空氣清新，山清水明，用來描述被稱為「躲避峽」的這塊淨土，再貼切不過了。這個彷彿被塵囂遺忘的人間仙境，近來在網路上因為一張張看似漂浮水面的遊船照片而爆紅，詢問度非常高。
躲避峽位在中國大陸湖北省西南部的恩施土家族苗族自治州，屬亞熱帶季風性山地濕潤氣候。冬少嚴寒，夏無酷暑，雨量充沛，四季分明，是最適宜人類居住的地區之一。難得的是，當地水土保持良好，除了空氣清新怡人之外，水質清澈見底，一葉扁舟在上航行，水面清透到只見影子不見反射，一時之間，讓人有船隻未及水面、就像漂浮半空中的錯覺。
去過的遊客表示，遊躲避峽時，「水淺的地方要涉水走，水深的地方要坐船，寬的地方做橡皮船，窄的地方換木舟。如此的漂流方式從未體驗，讓這裡變得非常有意思！」
不過當地由於地處偏僻，前往遊憩前最好聘任當地嚮導帶路，同時躲避峽水面看似輕透見底，但最深水位高達30公尺，划船時務必穿好救生衣，也勿大聲喧譁或在船上任意移位，靜心賞玩美景更愜意。
(中時電子報)
文章來源：躲避峽：一個被人類遺忘的神秘仙境
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