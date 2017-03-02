中市停水藍營要求國賠 市府：會釐清責任

台中市議會國民黨團今天召開記者會，要求市府針對停水負起責任。（盧金足攝）

水利局副局長韓乃斌表示，民眾可以保留停水時受損支出的收據，水利局會與水公司一起處理。（盧金足攝）

國民黨團書記長李中（左三）表示，施工造成無預警停水，造成民眾生活不便，也使許多商家無法營業，經濟蒙受損失。（盧金足攝）

國民黨團執行長顏莉敏拿出「105年9月10日台中市政府水利局和自來水公司針對該處1500mm自來水管線的會勘紀錄」，表示該會勘公文已指出台中市政府水利局早就知道這條1500mm管線的存在。（盧金足攝）

台中市議員楊正中（左）抨擊市府挖斷管線卸責，到場說明的市府水利局副局長韓乃斌（右）表示，「議員所指挖斷的管線，和圖資顯示的管線差了半公里以上！」（盧金足攝）

台中市不到4個月內連續3次挖破水管，釀成大範圍停水，市議會國民黨團今天（2日），號召受損用戶檢具收據，交由各區國民黨議員，將代為提出國賠請求。對此，市府表示，已與水公司加速改善，議員拿錯誤資訊開記者會，無助於釐清問題，期待民代問政應有基本求證，勿見獵心喜、不察資訊錯誤，且在正確資訊的基礎上共同面對問題、解決問題。

到場說明的水利局副局長韓乃斌表示，民眾可以保留停水時受損支出的收據，水利局會與水公司一起處理，已和水公司達成共識，針對停水與水公司一起面對，所有因停水造成的損失保留收據及修復費收據，他們會釐清責任。

國民黨團書記長李中指出，水利局2月20日進行汙水下水道施工，造成北屯區、東區、南區、太平區、大里區、霧峰區、大肚區、烏日區等區域約10萬戶超過兩日無水可用，造成民眾生活不便，也使許多商家無法營業，經濟蒙受損失。

國民黨團執行長顏莉敏表示，根據台中市政府水利局提供給她該工程案的會勘資料及圖資，的確是看不出該1500mm管線的存在，水利局的回覆內容也寫著「不知道1500mm自來水管線」。

但她出示另一份「105年9月10日台中市政府水利局和自來水公司針對該處1500mm自來水管線的會勘紀錄」，該紀錄主旨寫著針對該工程案恐遭遇1500mm自來水管線特辦此會勘，該會勘公文已指出台中市政府水利局早就知道這條1500mm管線的存在，也有去向自來水公司了解，怎會在2月還挖破該管線？質疑市府說謊。

市議員楊正中、陳政顯說，最近3次停水都是水利局挖破水管，但市府卻卸責，表示是自來水公司圖資不明，要求「認清事實、面對過錯」，工程規畫是市府主辦所做，挖破管線更是市府主辦所為，若要究責，市府就是第一個要跟市民道歉的機關。

李中也強調，即日起台中市議會國民黨團受理台中市民的國賠申請案，將彙整函轉給台中市政府要求國賠。國民黨團提出4大訴求，1、市長林佳龍出面道歉；2、賠償受害民眾損失；3、嚴懲相關失職官員；4、盡速檢討改善工程缺失。

「議員所指挖斷的管線，和圖資顯示的管線差了半公里以上！」韓乃斌指出，水利局在施工前請管線單位提供圖資，圖資顯示施工地點有3條管線，施工單位試挖發現350mm、400mm、250mm等3條管線，施工後才發現有第4條1500mm管線，水利局和水公司應該檢討及管線圖資的確認，以後還需要更精進

市府表示，為避免類似情形發生，與水公司已協調3點共識，包括加速管線汰舊換新、水公司成立管線審查小組提供圖資，市府配合成立管線遷移審核小組。

自來水公司副理林清鑫說，將針對管線圖資再和市府進一步確認，民眾在停水時的損失，可以申請賠償，責任釐清由水公司再和水利局協商。

(中時)