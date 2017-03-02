WBC》16強系列報導之6－紅色閃電大換血 古巴年輕球員出擊
首輪B組的「紅色閃電」古巴隊，今年經典賽陣容大換血， 只剩戴斯派耶(Alfredo Despaigne)和塞佩達(Frederich Cepeda)兩名老將，主要由鮮少在國際賽亮相的年輕球員撐起今年經典賽，雖實力應還是在同組的澳洲、中國之上，但球員資歷和經驗的不足，可能成為隱憂。
過去古巴隊的主力陣容中，越來越多主力球員叛逃至美國挑戰大聯盟，而依慣例，古巴隊不徵召派逃球員，因此包括大都會強打塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）、白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）和洋基「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）等大聯盟球星都無法替古巴效力。
30歲的戴斯派耶今年轉戰日職軟銀隊，將是這次古巴隊主砲，連續3屆參與經典賽，他去年在羅德隊敲出24發全壘打，打下92分打點，打擊率3成61，36歲的戴斯派耶則是經典賽4朝元老，兩名老大哥將扮演帶領年輕球員的角色。
陣中最年輕的19歲外野手小塞斯佩迪斯（Yoelkis Cespedes），今年在古巴隊陣中也很受矚目，身為「古巴飛彈」塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）的胞弟，他的打擊、守備、臂力都很出色。另外20歲的梅薩（Victor Victor Mesa）則是前古巴總教練梅薩（Victor Mesa）的兒子，兩人都是值得關注的潛力好手。
古巴隊曾在2006年第2屆經典賽拿下亞軍，但後兩屆賽事都未能挺進4強，今年球隊以「新星」迎戰，總教練馬蒂（Manuel Marti）表示，先以打進第2輪為目標，而古巴隊先前來台熱身賽，對經典賽中華隊、中信兄弟戰績1勝2敗，之後赴韓國與國家隊交手再吞2敗，儘管如此，古巴整體實力應還是優於首輪同組的澳洲隊及中國隊，可望與日本攜手晉級。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。