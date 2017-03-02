WBC》16強系列報導之6－紅色閃電大換血 古巴年輕球員出擊

經典賽古巴隊日前來台進行熱身賽，戰績1勝2敗。（資料照，中央社記者張新偉攝）

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首輪B組的「紅色閃電」古巴隊，今年經典賽陣容大換血， 只剩戴斯派耶(Alfredo Despaigne)和塞佩達(Frederich Cepeda)兩名老將，主要由鮮少在國際賽亮相的年輕球員撐起今年經典賽，雖實力應還是在同組的澳洲、中國之上，但球員資歷和經驗的不足，可能成為隱憂。

過去古巴隊的主力陣容中，越來越多主力球員叛逃至美國挑戰大聯盟，而依慣例，古巴隊不徵召派逃球員，因此包括大都會強打塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）、白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）和洋基「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）等大聯盟球星都無法替古巴效力。

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30歲的戴斯派耶今年轉戰日職軟銀隊，將是這次古巴隊主砲，連續3屆參與經典賽，他去年在羅德隊敲出24發全壘打，打下92分打點，打擊率3成61，36歲的戴斯派耶則是經典賽4朝元老，兩名老大哥將扮演帶領年輕球員的角色。

陣中最年輕的19歲外野手小塞斯佩迪斯（Yoelkis Cespedes），今年在古巴隊陣中也很受矚目，身為「古巴飛彈」塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）的胞弟，他的打擊、守備、臂力都很出色。另外20歲的梅薩（Victor Victor Mesa）則是前古巴總教練梅薩（Victor Mesa）的兒子，兩人都是值得關注的潛力好手。

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外野手塞斯佩迪斯（Yoelkis Cespedes），是古巴國家隊陣中最年輕小將，哥哥是大都會強打（Yoenis Cespedes）。（資料照，周鎮宇攝）

古巴隊曾在2006年第2屆經典賽拿下亞軍，但後兩屆賽事都未能挺進4強，今年球隊以「新星」迎戰，總教練馬蒂（Manuel Marti）表示，先以打進第2輪為目標，而古巴隊先前來台熱身賽，對經典賽中華隊、中信兄弟戰績1勝2敗，之後赴韓國與國家隊交手再吞2敗，儘管如此，古巴整體實力應還是優於首輪同組的澳洲隊及中國隊，可望與日本攜手晉級。

(中時電子報)