年關過徵才熱 彰縣1000職缺就業博覽會登場
年關剛過，正是大量求職求才需求的時刻，彰化縣政府勞工處今年將舉辦4場大型就業博覽會，第1場次在3月11日鹿港統一文創會館登場，邀請60家廠商，包含製造業、服務業、高科技產業等，提供1000多個工作機會，除了提供徵才媒合，現場也有勞動法令相關諮詢服務。
勞工處長吳蘭梅表示，除了舉辦徵才博覽會，也推廣中高齡、新住民進入就業服務市場以及婦女二度就業，歡迎民眾前往彰化縣8個就業服務台就業諮詢。今天「就業搶先機」說明會，不少企業主求才若渴，出席徵求好夥伴。
加興企業股份有限公司總經理盧玉娟表示，期望就業博覽會招募需要工作的夥伴，未來也將繼續在彰化擴廠招聘更多的好人才。帝寶工業股份有限公司經理蘇怡如說，彰化是好地方，希望和在地企業一起為彰化努力。
吳蘭梅表示，今年度規劃辦理4場大型就業博覽會，分別於3月11日鹿港統一文創會館、5月20日員林國小、8月5日彰化縣立體育館、9月16日員林國小辦理，歡迎有求職需求之民眾前往面試，一起就業幸福。
3月11日上午9時30分在鹿港統一文創會館辦理，提供1000多個工作機會，包含製造業、高科技業、服務業、保全業等60家廠商，職類包含工程師、業務專員、現場儲備幹部、研發設計人員、作業員等多元化職缺，其中不乏有上市上櫃公司如：友達、台玻、正新、帝寶、建大、華豐等17家公司，提供多樣化之職缺供求職民眾選擇。
彰縣府勞工處除了辦理大型之就業博覽會外，每年亦不定期辦理200多場單一及小型徵才活動，目前在縣轄內設有8個就業服務台，即時訊息都會發佈於FB粉絲團，求職民眾亦可利用免費就業專線0800-529191（我愛就業就業），或上彰縣府網站或臉書彰化縣勞工處粉絲團查詢。
(中時)
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