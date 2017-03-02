往返一二航廈不用搭電車 桃機：開放免費搭機捷

搭機旅客及機場工作人員可免費來往一二航廈及機場旅館站。(范揚光攝)

桃園機場捷運今正式通車，不僅第一個月內5折票價，桃園機場也發布新聞表示，為服務每日10萬人次旅客，及3萬名持有機場管制證之工作人員，凡於機場園區內搭乘機場捷運，往來包括A12第一航廈、A13第二航廈及A14a機場旅館站，只要使用電子票證如悠遊卡、一卡通等，就由機場公司補助免費搭乘。

桃機指出，除了機場捷運，桃園機場內目前仍有電車及巡迴巴士往來航廈間，且由於機場出入境旅客增加，近幾年使用人數每年持續以10%成長中，也歡迎在航廈間移動的旅客，及機場內有勤務需求工作同仁使用。

桃機指出，市區預辦登機服務自2月16日試營運至3月1日，機場公司統計使用自助行李託運為3,309件，每日使用人次皆呈成長趨勢，成長率最高達37.5%，使用人次最高峰出現在2月27日，當日市區預辦登機超過400人次，評估與延長服務時間有關。今機場捷運正式營運，市區預辦登機服務時間為上午6時至晚上9時30分。

(中時)