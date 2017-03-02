縣議員姊夫疑高山症失救 葬身最愛的高山

劉韓秋退休後熱愛登山，臉書貼滿他四處登山為樂的照片，分享登高望遠的心得。（陳慶居翻攝）

山友在臉書悼念劉韓秋，感慨「沒想到這是他們最後1張合照！」（陳慶居翻攝）

熱愛登山的退休人士劉韓秋，疑因攀登中央山脈南一段途中身體不適，留在營地等候救援偏偏遇上天候不佳延誤時機，不幸死在雄偉的高山。劉此行會同太太周秀秀同行，讓另一半更悲慟，許多山友聞訊紛紛在臉書悼念這位好山友；劉為苗栗縣議員周玉滿的二姊夫，她已趕往嘉義協助善後。

但周玉滿說，二姊夫幾年前曾有胃潰瘍，但經專科醫師治療後這1、2年未再發作，這次可能在3000多公尺海拔疑因高山症感到不適，數日沒胃口，導致舊病復發，當時又因訊息不良無法求救，直到其他登山隊路過，借用他們的行星電話才順利對外求救，卻因天候不良不利直升機起降，導致發生不幸。

(中時)