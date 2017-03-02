去年平均月總工時 20年來新低

我要評比

勞動部最新統計，去年平均月總工時為169.5小時，是20年來新低。勞動部表示，主因是法定工時縮減有關。

台灣常被外界稱為過勞之島，但據勞動部最新統計，去年平均月總工時為169.5小時，與前年平均月總工時相較減少近6小時，全年減少近72小時；加班時數部分，較前年增加0.2小時。

勞動部說，平均月總工時減少，主因為法定工時從雙週84小時縮減到單週40小時，但幅度沒預期的多的原因推測是法定工時縮減前，已有許多勞工週休2日。

不過，台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙表示，去年平均月工時下降有部分原因是下半年有還給勞工5天國定假日，今年沒了7天假，今年工時恐會增加。1060302

(中央社)