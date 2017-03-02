威力纖禁藥案 菁茵荋總經理曾心怡出庭
威力纖禁藥案，菁茵荋公司總經理曾心怡繳不出緩起訴新台幣400萬元，被撤銷處分，改起訴進入審判，一審獲判無罪，經上訴，台灣高等法院今天開庭，曾心怡出庭做無罪答辯。
曾心怡在庭上主張檢方上訴無理由，她沒有犯罪；她的委任律師則說，曾心怡已善盡相當注意義務，並無過失。
台北地檢署指出，菁茵荋引進販售威力纖、美麗纖兩大減肥產品，沒有詳查含有禁藥成分，4年來透過各通路及赴大陸設點，共計販售上百萬顆，獲利新台幣千萬元。
台北地檢署於民國103年7月偵結威力纖案，起訴製藥商黃振康、林明融、葉枚耕、販賣者陸奕中及菁茵荋公司等4公司。至於菁茵荋公司股東連惠心、菁茵荋公司總經理曾心怡及販賣者黃麗冠獲緩起訴；幕後提供原料者辛文祥被通緝。
檢方當時考量連惠心坦承犯行，態度良好，依照公司千萬營收，以過失比例計算，命連惠心須繳交國庫600萬元，曾心怡則繳國庫400萬元。但曾心怡未繳清400萬元，檢方後來撤銷緩起訴處分，將她提起公訴。
一審台北地方法院審酌，檢方舉證曾心怡涉違反藥事法的過失販賣偽藥及禁藥罪以及食品安全衛生管理法的過失販賣添加未經許可添加物食品等罪，罪證不足，判曾心怡無罪。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。