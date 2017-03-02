台日百年棒球情誼 早稻田高苑交手

我要評比

台日棒球情誼早在100年前就開始，日本早稻田大學野球部來台進行4場訪台紀念賽，今天在高雄立德棒場由早稻田和高苑科大棒球隊交手，市長陳菊也出席見證這場友誼賽。

高雄市副市長許立明特別穿著球裝現身為活動開球，揭開友誼棒球賽的序幕。

文獻指出，1917年早稻田大學野球部創部的安部磯雄在台灣棒球運動草創之初，就率隊跨海來台北比賽，接著也南下高雄展開兩場比賽。

早稻田大學野球部成立於1901年，至今已有116年的歷史，曾培養出許多登上美國職棒大聯盟的球星。

早稻田野球隊此行訪台的4場紀念賽分別在台南、高雄舉行，3月4日在台中與台灣體育大學棒球隊、3月5日在台北與文化大學棒球隊交手。

現場除了有高苑棒球隊的球迷粉絲之外，也有不少早稻田大學的在台校友現身為母校棒球隊加油打氣，友誼賽氣氛顯得輕鬆、熱情。1060302

(中央社)