師大附中傳揮刀 教長盼學校關心職員

我要評比

台灣師範大學附屬高中今天下午傳出一位職員情緒激動、持刀揮舞。教育部長潘文忠表示，希望學校發現同仁有情緒、心理狀況，要主動關心和提供諮商措施。

台北市消防局下午1時5分獲報，師大附中內一位行政職員疑似情緒激動，在輔導室內手持水果刀揮舞，有自殘的疑慮。警消到場後安撫，並將人送到松德醫院治療。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告業務概況，中國國民黨籍立委曾銘宗在質詢時，問及上述事件，希望教育部掌握狀況，並提出防範未然的措施。

潘文忠表示，目前還不瞭解師大附中事件的狀況，但各級學校和機關，都有心理諮商的措施。學校如果發現同仁有情緒波動，應主動關心並提供協助。1060302

(中央社)