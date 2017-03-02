去年兩度會俄使 美司法部長否認指控

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「華盛頓郵報」報導，美國司法部長塞申斯去年兩度與俄羅斯駐美大使會面，似乎與他1月在參議院聽證會的聲明相左，使他備受抨擊，他今晚出面否認指控。

「華盛頓郵報」（Washington Post）的爆料對總統川普（Donald Trump）政府蒙上陰影。川普新政府再三否認共和黨選舉陣營成員和俄羅斯之間有任何可疑關係。而美國情治單位說，俄國干涉2016年總統大選，對川普的對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）不利。

法新社報導，白宮很快指這則報導來自民主黨人的攻擊，雖證實塞申斯（Jeff Sessions）的確與俄國大使會面，但辯稱他沒做錯事。

塞申斯今晚發布聲明說，他「從未與任何俄國官員會面討論選舉議題。我不知道報導在指控什麼，那是錯的。」

美國情治單位、司法部和國會4個委員會正在檢視俄國相關醜聞，民主黨人要求塞申斯退出調查，讓國會提名獨立特別調查人監督廣泛的調查。

塞申斯1月10日在參議院司法委員會確認提名的聽證會表示，不知道川普選舉陣營成員和俄國間有聯繫。他還宣誓：「我未與俄國人有聯絡。」他的任命案2月8日通過，正式出任司法部長。（譯者：中央社羅苑韶）1060302

(中央社)