星國物流電商展 台貿中心拼媒合商機
新加坡今天舉行「Last Mile Fulfilment Asia」物流電商展，台貿中心透過這次商展機會，向新加坡業者介紹台灣的成熟電子商務市場，期望為台灣電商業者搭建最佳媒合平台。
新加坡是東協國家經濟發展領頭羊，也是台灣進軍東協市場的最佳前哨站。由於新加坡近年來積極發展電子商務及物流市場，成為台灣業者攻城掠地重要據點。
新加坡台貿中心主任張碧容今天走訪展場，了解新加坡物流及電商業者動態。
張碧容告訴中央社記者，全球電子商務市場不斷成長，台灣的電子商務市場長期以來蓬勃發展，因此，這塊市場絕對不能小覷。
她指出，外貿協會為配合政府的新南向政策，由新加坡台貿中心設攤參展，除把台灣的電子商務多元服務介紹給新加坡業者，也要推廣今年9月在台北舉行的亞太電子商務展，全力為台灣業者打開更多商機。
今天這場物流及電商展，集聚新加坡及其他東協國家的物流及電商業者，透過業者相互交流，創造新的商業模式。1060302
(中央社)
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