推廣閱讀 屏東要擴大圖書館規模

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屏東縣政府從3月至6月舉辦「親子共讀．邁向幸福」系列活動，為了推廣閱讀，屏東縣長潘孟安今天親自出馬主持宣傳記者會，他表示，現有的文化處未來要改建為屏東圖書館。

潘孟安表示，國民閱讀風氣影響國家軟實力，文化部曾在2013年提出報告指出，台灣每人每年平均閱讀2本書，遠遠落後韓國10.8本、法國10本、新加坡9.2本、日本8.4本，父母親培養孩子養成閱讀習慣，就是拯救下一代的競爭力。

屏東去年全縣各類圖書館的借閱冊數從10萬冊提升至20萬冊，借閱人次則從21萬躍升至50萬人次，潘孟安說，未來現在的文化處本館將改建成屏東圖書總館，大幅擴充相關設備，也將針對屏東地形狹長、幅員遼闊的特質，與各鄉鎮圖書館學校合作辦理親子共讀下鄉巡迴講座、故事嘉年華等活動。

這個月起跑的親子共讀系列活動包括親子共讀巡迴講座、兒童劇下鄉巡演、故事嘉年華與貓頭鷹的故事寶盒等，所有場次免費，遍及琉球鄉、牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉等全縣29鄉鎮市。1060302

(中央社)