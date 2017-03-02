台東立委要求觀光包車 台鐵樂觀其成

台東縣籍立委劉櫂豪、廖國棟要求台鐵研議台東「觀光包車」，台鐵局原則上同意4月起先試行「觀光專列」。

台東觀光業者希望台鐵提供「觀光包車」，立法委員劉櫂豪日前親自拜訪台鐵局運務處長張錦松，研商台東地區觀光包車議題。

劉櫂豪要求台鐵局，3個月內研議「包車」調度車輛之可行性，並擬訂相關方案，原則上採每週六台北往台東一列車，每週日台東往台北一列車之方案，遇3天以上連續假日則取消，以避免排擠一般旅客疏運。

廖國棟昨天也陪同台東縣政府觀旅處、台東縣旅行公會理事長余清福及台東縣觀光協會理事長潘貴蘭等10人，就團體票及觀光專列等問題尋求協助。

台鐵局長鹿潔身同意在不影響車輛調撥及返鄉的曲下，今年4月起每周的五、六、日開行台北到台東的觀光專列，六、日、一則開行台東到台北的觀光專列，解決台東地區觀光業者的票務需求。

至於，全年度觀光包車方案，須以政府採購法辦理，台鐵局將依過去案例，研議相關方案再攻高實施。1060302

(中央社)