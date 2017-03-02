應對北韓核威脅 美擬動武或推翻政權方案
美國的北韓政策可能出現重大轉變！據《華爾街日報》報導，一場在白宮內部針對應對北韓的討論中，提出包括使用軍事手段或是推翻金正恩政權的方案，以此解除日益增加的北韓核子威脅。
報導引述知情人士的話說，這次會議是在川普總統表達北韓的核武是美國「最大、最立即的威脅」後召開的。北韓近期的挑釁行為包括在日本海試射彈道飛彈，還在馬來西亞暗殺了金正恩的長兄金正男，這些行為加深了美國的憂慮，可能促使其北韓政策發生重大轉變。
川普在一月時曾在推特上發文說：「北韓剛說他們具備攻擊美國能力的核武器的研製已進入最後階段，這種事不會發生！」不料數周之後，北韓就進行了彈道飛彈試射。
報導說，從那時候開始副國家安全顧問麥克法蘭(K.T. McFarland) 與相關官員會晤，要求擬定應對北韓的計劃，據稱，在這場兩周前的會議中討論了包括「採取非主流做法」的方案。
麥克法蘭要求幕僚擬定所有應對北韓挑釁的選項，包括承認北韓為擁核國家以及對北韓進行直接軍事行動等等。這些方案在向川普報告前會再仔細審視，因為北韓的直接軍事手段可能會引發大規模的戰事，例如招致北韓對南韓首爾市的砲擊，同時還必須考慮中國的反應，而在稍早前中國已停止進口北韓煤礦做為懲罰其核武試驗的手段。
該報導引述專家的研判說，在南韓與美國剛進行了一場17000人參加的年度聯合軍事演習後，北韓可能因而加強挑釁行為。
(中時電子報)
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