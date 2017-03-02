228燒國旗 蔡丁貴拒絕警方訊問

228當天統獨雙方大打群架，過程中警察也挨揍。（陳鴻偉翻攝）

統派支持者拉扯獨派民眾頭髮並踢腿，全程都被警方蒐報。（陳鴻偉翻攝）

自由台灣黨創黨主席蔡丁貴（拿旗者）28日帶領民眾在自由廣場前焚燒國旗。（資料照片／實習記者蔣淮薇攝）

228紀念日當天，獨派蔡丁貴率眾前往中正紀念堂抗議，拉扯蔣公銅像並焚燒國旗，引發警政署長陳國恩震怒，下令嚴辦蔡及相關滋事者，中正一警分局昨發通知書給蔡，希望他前往說明，蔡今天前往警局，表明不願接受警察訊問，「你們傳我我不會來啦！」要自行前往台北地檢署向檢察官說明，因此警方依毀損國旗、妨害公務等罪、違反集遊法將他先行函辦。

此外，當天前往與獨派混戰的中華統一促進黨、愛國同心會成員，過程中有人揮拳打警察、有人腳踹對方，統促黨成員李承龍混亂中，揮拳毆打中正一分局保防組組長楊文振，導致楊嘴角瘀傷，另名黨員黃智威則是推了楊一把，並腳踢獨派聲援民眾，此外愛國同心會成員張秀葉，則是對1廖姓民眾拉頭髮、踹踢對方。

警方228活動結束後，約談李承龍3人，3人坦承動手，警訊後被依傷害、公然侮辱、妨害公務等罪送辦，警方強調民眾有表達訴求的自由，但必需守法勿有過激行為，強調一定會依法辦理。

(中時)