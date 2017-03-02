超越二二八 八二三本省外省共禦金門

1958年「八二三砲戰」，位於尚義機場的國軍砲兵向中共發砲還擊。（張廣基）

「二二八事變」70週年雖然已經過去，但是這場歷史悲劇在可見的未來內仍將持續做為選舉與政治鬥爭的工具，不斷的為海峽兩岸各方勢力所操弄。不過真正從團結台灣老百姓的角度出發，人們所真正該瞭解的歷史事實，是「二二八事變」結束後的第11年，本省人與外省人不只實現的全面的和解，而且兩邊的軍人還站在同一個戰壕裡面，共同迎擊砲擊金門的中國人民解放軍。

因為參加「八二三砲戰」，而獲馬英九前總統頒發保衛台灣紀念章的姚雲龍先生。（許劍虹攝）

芋仔蕃薯並肩戰鬥

目前定居於台南永康的姚雲龍先生，在「八二三砲戰」期間擔任陸軍第9師25團第1營第1連擔任少尉政治指導員。他們的部隊駐紮於大膽島，師長則是後來擔任行政院院長的郝柏村將軍。來自安徽的他，在接受《中時電子報》專訪時，指出台籍充員戰士從1955年開始大量進入部隊，用於替換從大陸跟著蔣中正來台灣的外省老兵。

等到「八二三砲戰」爆發時的1958年，姚雲龍表示部隊裡的台灣人數量上已佔有壓倒性多數。就以他服務的25團第1營第1連為例，他指出一個步兵班九個人裡面，只有班長、副班長與機槍手等幹部還是外省人，剩下將近2/3的兵員都是本省人。他個人評估，砲戰開打之際的金門守軍中外省人的數量不會超過30%。

而這30%的外省人，不是擔任高級將領，就是擔任部隊裡的中基層幹部。底層士兵通通都由在台灣出生長大的青年組成，而且他們還有相當多的人只會講閩南語與客家話。為此，身為指導員的姚雲龍還要負責在部隊裡推行國語運動，教育台籍士兵如何用北京話溝通。姚雲龍坦承，外省老兵欺負本省新兵的問題確實存在，但其實與省籍衝突沒有太直接的關係。

陸軍第9師的幹部大多數來自於山東，幾乎都是早年跟隨高芳先將軍，也就是前國防部部長高華柱之父抗日反共的青島保安旅老兵。他們雖然僥倖活命逃到台灣，免於遭受共產黨的政治清算，但是卻也回不到老家與親人團聚。看著台籍充員戰士當了兩年兵就可以回家，而且很多人既有老婆又有田產，外省老兵們自然會心理不平衡。

所以姚雲龍公平的表示，外省老兵找本省新兵出氣，甚至於「不當管教」的情況確實有發生過。然而也有許多缺乏親情的外省老兵，發自真心的把台籍士兵當成自己的小老弟看待。他就曾經親眼目睹到台籍士兵退役的時候擁抱著外省老兵痛哭，或者外省老兵握著台籍士兵的手流淚的感人畫面。姚雲龍認為，看待本省人與外省人相處的歷史時，必須要承認確實同時存在好的與壞的一面。

伴隨著砲戰在8月23日的爆發，外省軍官與本省充員戰士們拋下了一切的不愉快，在戰場第一線抵抗解放軍。身為一位外省籍政戰官，姚雲龍表示台灣士兵在「八二三砲戰」期間表現的最為英勇。所有要冒著敵人砲火執行的最危險任務，無論是搶修電話線，搶救傷患還是搶運飲用水與糧食，都是由台籍士兵衝到第一線去完成的。

最讓姚雲龍印象深刻的，是那年中秋節金門防衛司令部為大膽島守軍準備了月餅，也是靠充員戰士冒著生命危險去搶回來的。姚雲龍表示，1958年的台灣還不存在統獨對立的問題，所以無論是本省充員戰士還是外省幹部都有高度的中國認同，並且誓死捍衛中華民國。面對中共的統戰與勸降，他手下更是沒有一個人投降過。

解放軍多次派出水鬼，將小船與救生圈送到大膽島，鼓勵思鄉的外省幹部與老兵們「回家」。然而外省軍官與士兵早已知道中共在大陸搞大躍進失敗，餓死上千萬人的消息，因此對共軍的勸降不為所動。惱羞成怒的共軍，居然使用違反國際公約的黃磷彈攻擊姚雲龍的陣地，顯然不把同樣是「中國軍」的國軍弟兄們當同胞看待。

不過在外省與本省官兵的通力合作下，第9師以最少的傷亡撐過了共軍的砲擊。提到國軍取得「八二三砲戰」勝利的因素，姚雲龍也不忘提及美國海軍第7艦隊的作用。他指出，美軍戰艦不顧中共警告開入距離廈門僅三海浬的水域，白天打出星條旗，晚上則開大燈，對共軍砲兵陣地展開心理作戰。而面對美軍艦艇的挑釁，毛澤東為避免引發國際糾紛，下令共軍砲兵「只打蔣艦，不打美艦」。

見到共軍因第7艦隊的出現而退縮，姚雲龍表示國軍將士不分省籍士氣都大為提振。晚上只要海面上出現強烈燈光，大家就知道是美國朋友來了，因此就可以安安穩穩的睡一晚了。1958年9月，美國援助的六輛M55八吋自走砲，還有六門M2八吋牽引砲陸續被運抵金門。它們在國軍人員的操作下，有效摧毀了對岸40座目標，壓制了共軍對金門的砲擊。

李立維老先生以裝甲兵的身份，親眼見證了本省人與外省人在砲戰期間的團結。（許劍虹攝）

生死與共的本省與外省兵

來自江蘇省，目前家住新北市中和區的李立維先生，在「八二三砲戰」期間於金門防衛司令部獨立裝甲砲兵第3連擔任上士駕駛。可能因為是技術兵種的關係，李立維指出裝甲兵裡外省老兵的數量仍然比本省充員戰士多。不過李立維還記得，連上八輛M36驅逐戰車裡，至少都配有一位台灣人擔任副駕駛。車長、駕駛、射手與裝填手，則都還是外省人居多。

1958年8月19日，也就是砲戰爆發前四天，蔣中正總統在俞大維陪同下造訪金門。他在巡視完了金門的所有陣地後，於8月20日召集包括獨立裝甲砲兵第3連連長梁才康在內的所有主管開會。在會議上，蔣中正告訴這些將官海島作戰就是焦土作戰，大家要有戰鬥到最後一槍一彈，一兵一卒的決行。梁才康回到連上以後，就將蔣中正的話一五一十的轉達給李立維等將士知道。

李立維當時就感覺到，金門馬上就會有大事情爆發。過了三天，解放軍就在毫無預警的情況下，對金門展開大規模砲擊。老先生還記得，解放軍是在晚間六點左右對金門展開砲擊的，當時大家都還在吃飯或者洗澡，根本就來不及做出反應。一瞬間，不僅金門防衛司令部副司令吉星文、趙家驤與章傑三人被打傷或者打死，整個國軍的指揮系統也被打到癱瘓。

據李立維回憶，獨立裝甲砲兵第3連將一小段鐵軌懸掛在一棵大樹上，如果只敲一兩聲代表吃飯或者休息，如果是猛烈敲擊的話就表示要向對岸開火還擊。於是不需要接獲任何來自於上層的命令，李立維他們就立即跳進M36驅逐戰車內，並開始以車上裝備的90mm加農砲向廈門方向射擊。李立維指出，在砲戰開始後的前40天，雙方幾乎天天砲擊對方。

裝甲砲兵第3連每天要花上四到五個小時準備砲彈，然後打則是也要打上一到兩個小時。每輛M36驅逐戰車砲塔上的彈藥庫裡面有100枚90mm砲彈，他們只要打光了就要跳下車，到旁邊的小彈藥庫去取新的砲彈。由於根本看不到對方的目標在哪裡，李立維表示他們只能夠盲目射擊。這樣的狀況，一直持續到1958年9月30日才有所改變。

那天解放軍透過廣播電台告訴金門守軍，他們為了紀念中華人民共和國成立九週年決定停止砲擊。念及國軍弟兄也是中國軍人，停止砲擊的時間將持續到10月10日雙十節結束為止，讓兩岸將士可以好好紀念自己的國慶日。於是李立維他們也換到了九天的停戰時間，得以喘一口氣。可是到了10月10日，中共居然違反了承諾，再度對金門展開猛烈砲擊。

正當國軍將士們開口咒罵中共背信忘義之時，解放軍又透過廣播表示再度發動砲擊的原因不是針對金門守軍，而是針對即將訪問台灣的美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）。雖然名言打的是美國人，但是死在火線上的卻沒有一個不是中國人。對於中共這種出爾反爾，說話不算數的作風，無論是外省兵還是台灣兵，沒有一個人不是恨到咬牙切齒。

接著，雙方又是持續猛烈砲擊對方陣地，直到1958年12月23日，中共突然又停止了射擊。見到解放軍停火，國軍陣地也馬上停止砲擊。金門與廈門之間難得風平浪靜，原本坐在M36裡面的裝甲兵弟兄們通通爬出駕駛艙透氣。可沒想到短短不到20分鐘，共軍又再度向金門猛烈開砲。其中一枚砲彈不偏不倚的打中了排長葉富遷的座車，造成了獨立裝甲砲兵第3連的慘重死傷。

在現場親眼目睹慘劇的李立維指出，在M36車頂上休息的葉富遷排長被打成重傷，駕駛路憲章與副駕駛林潮青當場死亡。唯一一位全身而退的，是去上完小便回來以後坐在駕駛艙裡面的射手。李立維表示，葉富遷排長是廣東人，路憲章是河南人，林潮清則是台北樹林人，可見中共打過來的砲彈根本不會分打到的是外省人還是本省人。

那天的激烈交戰中，坐在第3號車裡面的李立維因為中共砲彈碎片打入M36的駕駛艙內，擊中了他的左肩膀而負傷。當天掛彩的還不只李立維一個人，因為與他一樣來自於蘇北，並擔任第8號車駕駛的白蔭凡也在戰鬥中被砲彈碎片擊中。這是自「八二三砲戰」開打以來，獨立裝甲砲兵第3連損失最為慘重的一天。無論是本省兵還是外省兵，都在這天為了保衛中華民國而付出了生命的代價。

姚雲龍與李立維認為，台灣沒有本錢繼續陷入無止境的省籍內耗之中，而是應該要發揮「八二三砲戰」期間的團結精神，向中共爭取權益。（LIFE）

莫忘先人為保台的付出

姚雲龍與李立維在金門都沒有待到1960年中共宣佈「單打，雙不打」的政策就回到了台灣。他們兩人異口同聲的認為，若不是本省籍與外省籍的國軍將士與金門民眾團結一心，共同抵禦強敵的話，台澎金馬復興基地民眾將難以過上安居樂業的生活。更重要的一點，則是外省老兵與本省充員戰士攜手併肩保衛外島的歷史，也大幅強化了兩個族群之間的相互認同。

可能是因為日本對台灣實施的50年殖民統治，也可能是因為「二二八事變」以後產生的省籍隔閡，本省族群雖不至於質疑自己的中國人身份，但大體而言仍將「捍衛中華民國」與「捍衛蔣家王朝」劃上等號，不願意為此一理想拋頭顱灑熱血。外省老兵則始終把大陸故鄉視為自己真正的家，對台灣這塊土地以及這塊土地上的人民難以產生真正的認同。

不過一場砲戰打下來，本省族群才瞭解到中共「血洗台灣」的政策是玩真的。假若解放軍打過來，他們不會因為眼前的軍人是與共產黨「沒有恩怨」的台灣人而心慈手軟。外省人同時也瞭解到，假若不誓死守住金門與台灣，自己除了跳海以外也將退無可退。「保衛中華民國也保衛台灣」的觀念，從此刻開始深植於每一位中華民國國軍將士的腦海裡，成為他們永遠不變的信條。

無論是姚雲龍還是李立維，也都因為這場砲戰而逐漸的把原本是異鄉的台灣當成了家鄉看待。尤其是姚雲龍老先生，在回到台南以後做的第一件事情就是找了一個台灣姑娘成家。而且這位叫做江美蘭的台灣姑娘，還是一位不折不扣的原住民。兩人共結連理之後，江美蘭還為姚雲龍生了一個兒子與兩個女兒，老先生也就此落地生根成為了台灣人。

身為中國人的強烈民族情感，讓姚雲龍與李立維到了晚年都成為了兩岸終極統一的主張者。儘管與主張台獨的人士存有難以調和的國家認同，但是他們認為曾經在金門抵抗解放軍的自己，對台灣的愛一點也不會少於獨派。面對崛起中的中國大陸，他們覺得台灣沒有持續藍綠惡鬥的本錢。唯有像「八二三砲戰」期間那樣團結一心喊出中華民國在台灣的聲音，才能保障2,300萬同胞的權益。

(中時電子報)