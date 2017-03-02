為eye起步走 帶視障朋友走出信心

智慧型手機人手一機，也造就了現代人眼睛問題，2017「為eye起步走」護眼健走活動將於18日在太平枇杷山舉行，代言人視障金曲歌手林姿君（右四）及台灣愛之光公益協會、國際獅子會300-CI區第一區，邀請視障朋友及一般民眾參加，用實際行動走到戶外，保護自己的眼睛。（黃國峰攝）

帶著甜美笑容的代言人視障金曲歌手林姿君，唱出「愛之歌」開場。（黃國峰攝）

中市社會局副局長陳仲良（右起）、愛之光代言人視障金曲歌手林姿君，台灣愛之光公益協會秘書長顏平芳一起齊步走，邀請視障朋友及一般民眾參加。（黃國峰攝）

臺灣之愛公益協會將在18日舉辦為護眼而走，帶領百餘名視障朋友到太平區枇杷山健走，當地熱心農民開放秘境，並舉辦農民市集、眼睛義診，東汴國小學童並參與擔任在地導覽，邀請民眾響應，一起陪伴視障朋友走出信心。

臺灣之愛公益協會與國際獅子會300-C1區第一分區舉辦「為eye起步走」護眼健走活動，今天舉辦記者會，並由視障歌手林資君擔任代言人，台中市社會局副局長陳仲良、國際獅子會300-C1區第一分區主席買謙宗、自治獅子會長呂耀勳、百合獅子會長周孟美等人與會。

臺灣之愛公益協會秘書長顏平芳感謝各界出錢出力，已有百餘名視障朋友報名參加，但一般民眾報名卻不到預計的五成。活動規劃健走路線全程6公里，途經熱心農民開放的秘境，視野及風景怡人，並在東汴國小集合地還舉辦農民市集及眼睛義診等攤位，國小學童還擔任導覽服務，一起做公益。

陳仲良致詞表示，要在別人的需要上，看到自己的責任，呼籲民眾除護眼防盲外，還要看到愛的力量，加入關懷視障及弱勢朋友行列。買謙宗則表示，眼睛看不見並不可怕，可怕的是看得見，又不去做該做的事，希望能帶動更多人參與這項有意義的事。

「為eye起步走」活動18日上午7時30分在太平區枇杷山舉行，主辦單位安排來回接駁車服務，台中烏日高鐵站在7時30分發車；大魯閣新時代及太平護國清涼寺自7時起至7時30分間發車，每10分鐘及5分鐘一班車次，歡迎善加利用。

(中時)