摩鐵內開毒趴 傳播妹漏餡循線破案
新北市某汽車旅館內，民眾開趴以毒品助興，警方臨檢時查獲毒品，追查發現4人在開趴。警方調查，原來是41歲張姓男子，與友人相約在摩鐵開毒趴，還請陳姓傳播妹到場助興。
警方今天表示，新北市土城警察分局廣福派出所員警，員警上月28日巡邏行經中華路時，攔查可疑轎車，隨後在葉男、陳女的車上，發現大麻花。持續追查，發現是剛開完趴正要離開。
警方也在開趴的包廂內，另查獲張嫌、陳嫌共同持有K他命、安非他命、吸食器等物。調查發現張男，正與一名「女子」在房內吸毒，查驗證件後，發覺濃妝豔抹的「女子」是男兒身。
警方指出，案發當天，巡邏警員在汽車旅館外發現陳女和馬伕欲開車離去時，因為車牌已註銷，警方攔檢後調查，發現車內有大麻。
警方循線進入摩鐵查緝，依汽車內的男女所供稱，遭查獲的大麻是張姓客人提供。警方在房間發現張男與另一名25歲的陳姓「女子」正施用毒品。
警方表示，除了房間惡臭，桌上還擺放數包各式毒品，張男與穿著裙裝的「女子」不知所措，「女子」宣稱桌上毒品都是張男的。警方查驗身分時，才發現「女子」身分證透露他其實是男生，是透過網路聊天室認識張男。
張男供稱，上網購買安非他命、K他命、大麻等毒品，準備與友人開趴助興。全案訊後依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。1060302
(中央社)
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