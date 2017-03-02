WBC》吉祥物擺休息室盼添好運 熱身賽以色列5比2擊敗警察廳

以色列將大型人偶吉祥物「Mensch on a Bench」擺在休息室當中，盼增加好運。(林勝發 攝)

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經典賽以色列代表隊今來到高尺巨蛋進行練習，稍早也與韓職二軍警察廳進行首場官辦熱身賽，終場以5比2勝出，以色列在球員休息室也特別擺上一隻超大人偶，吸引眾人目光，據以色列球團人員表示，主要是為比賽帶來好運。

今面對韓職二軍警察廳，前3局以色列就局局展開攻勢，包含去年曾升過大聯盟的效力大都會的內野手凱利(Ty Kelly)，在3局上轟出陽春彈，第7局又靠著三支安打再添2分，奠定勝基。

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此役以色列也派出昨公布A組預賽開幕戰將對上韓國的老將馬奎斯先發，此役主投2局，投出2次三振、1次四壞球，繳出無失分表現。

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而休息室的這隻吉祥物叫做「Mensch on a Bench」，Mensch的猶太人的意思是「好人」，球員都會在賽前摸摸他，增加好運更有信心贏得比賽。

(中時電子報)