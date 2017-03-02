靠賣玉蘭花維生　成功工商獎學金成助力

成功工商本學期有49名學生獲得獎助學金。（葉臻攝）

桃園成功工商濟弱扶貧獎助學金今年度第1學期頒發名額創新高，共有49位學生獲得5000元獎助學金，校長鄒紹騰表示，這項獎助學金已經發放6年，每年皆是由大專院校老師、企業界、工商團體等個人、機構愛心捐款，讓家境不好的小朋友能安心上學，過去每學期約發給20名學生，這次卻破天荒發給49名學生，累積至今已發出200多萬元獎學金。

幼保科1年級的劉冬儀，父母親在他4歲那年離異，母親又在他國3時罹患腦癌，開刀治療後卻留下後遺症，無法從事正常工作，全家靠著做園藝的74歲奶奶維繫家計，「奶奶連生病都堅持上班」，就為了讓她能安心念書。

餐管科3年級的陳姝妤，則年年都獲得獎助學金，母親因為有身心疾病，上班的微薄收入都用來繳醫藥費，哥哥靠著打工還債，父親早逝的陳姝妤，1年多前就開始打工，自給自足外也幫忙補貼家計，靠著社會局和學校的獎助學金，在學費上減輕很大負擔，未來考慮直接工作。

而患有亞斯伯格症的陳柏均，和母親和5歲弟弟相依為名，生父和養父都早逝的他，每天放學後都會在大街小巷賣玉蘭花和口香糖，「最晚7點開始賣，凌晨1點才回家」，他笑說雖然收入不穩定，但有時候也會遇到善心人，用1000塊買他一朵玉蘭花。

鄒紹騰說，濟弱扶貧獎助學金的來源，是業界和社會善心人士的捐款，存在專戶中幫助有需要的學生，希望有更多善心人士能樂捐，讓家中經濟狀況不好的學生，能不須在辛苦的環境下就學，有心人士可撥打03-3291121的專線與他聯絡。

(中時)