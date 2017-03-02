太平島絕不出租 馮世寬guts答詢
南海風雲暗湧，我太平島居於重要戰略位置，日前，傳言蔡英文政府擬將太平島租借給美國。對此，國民黨立委呂玉玲今(2)日在立法院質詢表示，據說有高層要出租太平島，國防部長馮世寬回應指「這是不可靠的消息」，他堅決表示，「我絕對不會同意」。
立法院外交及國防委員會今邀國防部長馮世寬報告業務概況，並備質詢。呂玉玲質詢表示「有高層告訴我，太平島要出租出去？」馮世寬表示，「我沒有聽過這個消息」。
呂玉玲再追問當局放出這訊息，是要放棄太平島嗎？這消息是可靠的？馮立即說，這是不可靠的消息。呂玉玲再詢問「你同意出租太平島？」馮世寬答覆「我絕對不會同意」。
對立委指稱消息來源是「受她尊敬的高層」，馮世寬追問「那你把名字告訴我」，並說「你以後不要相信他，應該要相信我」；立委加碼追問「蔡英文會出租太平島？」，馮世寬回應「這是臆測，我也不相信蔡英文會做這個事情。」
(中時電子報)
文章來源：《中評網》
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