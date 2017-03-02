球場猝死 球友這樣做讓60歲的他復活
一名60歲台商周末網球聯誼，一個殺球竟倒地不起，一幫球友雖打119求救，仍著急地開車要直奔最近的台中榮總，半路還攔截救護車讓他接受電擊救回心跳，到院後經低溫療法搶救3天，台商如大夢初醒，這才知道自己差點去見閻王；醫師指稱，非外傷性猝死，愈早給予心臟按摩、電擊，並透過低溫療法搶救，可提升2倍的存活率。
突發性心跳停止的死亡率相當高，肉粽歌王郭金發就是唱歌唱到一半，突然心跳停止，搶救無效；台中榮總急診室主任蔡哲宏公開和死神拔河，成功搶救突發心跳停止病人，三個關鍵，只要確定意識昏迷、無呼吸，要立即做心臟按摩，並即早透過電擊搶救心跳，如心跳、血壓回復後仍昏迷，只要排除凝血功能異常，愈早開始低溫療法，愈有機會救活病人，患者預後腦神經功能也愈好。
這名台商早年是網球國手，雖60歲了仍每周至少打網球兩次，去年年中某個周末上球場打網球打到一半突然昏倒，球友一面塞舌下錠，一面打199叫救護車，還有熟悉的朋友幫忙連絡醫師協助能到院後立即救治，等不及救護車，球友們更將他抬上驕車要直奔台中榮總，幸在巷口遇到救護車直接攔下，讓救護人員幫他進行CPR和電擊，隨後到院即開始低溫療法。
在進行低溫療法時，醫師也透過心導管發現是心肌梗塞造成猝死，隨即置入支架，經3天救治，台商甦醒還以為是睡了一覺，等周邊親友告知他驚險過程，他才明瞭這一覺差點醒不來，爾後除保持規律運動，也開始注意清淡飲食。
(中時)
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