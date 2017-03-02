桃環局繪本比賽 名單出爐
桃園市環保局去年舉辦「環境教育繪本創作比賽」，分成親子創作、青年創作及成人創作3組，民眾報名踴躍外也創意十足，共有42件作品參賽，今天公布獲獎作品，未來除將在桃園各區巡迴展覽，也會在4月22日「世界地球日」進行頒獎，各組的前3名作品也會被製作成電子書，在環保局網站上提供閱覽。
環保局表示，今年的親子創作組由〈方便的水溝仔〉獲得冠軍，〈尋找幸福濕樂園〉、〈萍萍的新煩惱〉及〈小維的綠色使命〉因為難分軒輊，評審決議從缺亞軍讓他們並列季軍，青年創作組則由〈魔法師爺爺〉、〈海洋新ㄅㄠˇ物〉與〈貓頭鷹巡守隊〉獲得前3名，社會創作組則由〈桃蛙園記〉、〈桃園空中菜園〉及〈就是自然〉獲選前3名，除此之外也選出15名佳作予以鼓勵。
環保局長沈志修表示，比賽的頒獎時間與地點將另行通知，未獲獎之作品原稿也將陸續寄回，並致贈別緻小禮品，今年也將續辦比賽，讓民眾藉由繪本大賽，感受環境教育的重要。
(中時)
關鍵字：環境教育繪本創作比賽、桃園市環保局
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