劉雨欣搶下版權 傳《三生三世枕上書》鳳九換人演
趙又廷、楊冪主演《三生三世十里桃花》昨日播出結局，熱度不減反增，今日更爆出曾在《步步驚心》飾演明玉格格的大陸女星劉雨欣，已買下《三生三世》系列《枕上書》的版權，極可能頂替迪麗熱巴飾演鳳九一角。
《三生三世十里桃花》不僅讓男女主角趙又廷、楊冪人氣水漲船高，也捧紅了配角「東華帝君」高偉光與「鳳九」迪麗熱巴，讓描述東華與鳳九愛情故事的《枕上書》翻拍消息，格外受到關注。
陸網今日瘋傳劉雨欣工作室搶下《枕上書》版權，女主角鳳九當然由劉雨欣演出，並計畫找來當紅男星吳亦凡擔任男主角，消息一出也讓粉絲崩潰，還是希望由迪麗熱巴、高偉光出演。
劉雨欣隨後也在微博闢謠，直言早在多年前就買下《枕上書》版權，演員一個都還沒設定，所以不用在那爆料了，更在回覆網友留言時提到，「不是生氣，是覺得某些想搶版權就直說，搶不到就黑也挺無語的。理解，但是不想背炒作的名。」
(中時電子報)
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