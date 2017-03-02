美韓啓動薩德用地磋商程序
韓聯社報導，南韓外交部發言人趙俊赫2日在例行記者會上宣布，美韓根據《駐韓美軍地位協定》（SOFA）啓動關於「薩德」部署用地轉讓的磋商程序。
趙俊赫說，南韓國防部和駐韓美軍要求開展相關磋商，《駐韓美軍地位協定》韓美聯合委員會今天對此予以批准，雙方隨即啓動磋商。
南韓國防部與樂天集團於2月28日簽署有關「薩德」部署的易地協定。根據協定，樂天向國防部出讓位於慶尚北道星州郡的高球場，國防部將南楊州市軍用地塊轉讓給樂天。接下來，南韓將依據《駐韓美軍地位協定》向美方提供該土地。
(旺報)
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