NASA打造安靜超音速客機 2020完成
英法合製的「協和號」(Concorde)超音速客機，曾經在大西洋兩岸服務達20多年，長久以來沒有發生過致命意外，可惜2000年7月25日，法國航空4590號班機的空難終結了她完美的飛航紀錄，也因此協和號走入歷史，留下航空迷們深深的懷念。如今超音速客機可能將重返藍天。
美國航太總署NASA報導，NASA有一系列的「新航空疆界線」(New Aviation Horizons)計劃，設計新世代的「X飛機」，而超音速低噪音客機是第一案。NASA署長查爾斯．波登(Charles Bolden)發布記者會表示，洛馬公司(Lockheed Martin)的QueSST低噪音模擬飛機的設計案，通過了初期紙面審核，未來NASA將與洛馬合力合製這架實驗飛機，這是打造未來超音速客機的第一步。
波登說：「NASA努力使飛行更環保、更安全與更安靜，一同研究如何飛得更快更有效率。在查克．葉格(Chuck Yeager)以Bell X-1實驗機突破音障之後已將近70年了，我們對於飛機超音速的領域已經充分掌握，現在是下階段躍進的時候了。其中的挑戰就是如何安靜的超過音速。」
葉格是一位「飛行傳奇人物」，他在1947年10月14日，駕駛Bell X-1「迷人的葛莉絲」火箭機，從B-29轟炸機上飛發射，成功完成人類首次突破1馬赫(1.04馬赫)，自此航空進入超音速領域。
洛克希德馬丁公司的設計在得標後，將在17個月內獲得約2,000萬美元的製造經費，把QueSST完成，目前已經在進入風洞驗證深試階段。從模型來看，QueSST有一對三角翼，另附有前翼，機身極為修長，整體外型就像一支飛箭。
(中時電子報)
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