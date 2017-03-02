好市多全台首家會員專屬加油站落腳中壢 今開幕

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好市多斥資2.7億元設立全台第1家會員專屬加油站，落腳桃園市中壢區並在今(2)日開幕，開啟台灣會員制量販業者結合加油站的新型態消費模式。

桃園市政府經濟發展局長朱松偉受邀剪綵時表示，好市多(COSTCO)加油站投資計畫帶來周邊生活機能的提升及消費者更便利的購物環境，尤其引進創新的商業經營模式，不僅帶動南桃園市整體就業機會，且有助國內物流及量販業的升級發展。

朱松偉強調，為協助COSTCO在南桃園市展店及設置加油站，市政府透過桃園市投資服務中心單一服務窗口，積極提供各項法令釐清及行政流程協助共歷時4年。

桃園市政府說，COSTCO自1997年在台設置據點都只單獨經賣場，今日在中壢開幕的量販店附屬加油站，在台展現第1家標準美式營運模式，占地2,400坪為全自助式加油島，含6槍加油機7台、雙槍加油機1台、8個加油泵島，另設有69個停車位。

(工商)