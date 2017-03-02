軍事戰略調整 馮世寛：中共若來襲 不再採守勢

我要評比

圖為國防部長馮世寬（左）2日在立法院備詢。(中央社)

行之多年的國軍軍事戰略，今年首度改為「防衛固守、重層嚇阻」8個字，引起立法委員的關注。國防部長馮世寛今(2)日表示，重層嚇阻意指若面臨中共攻擊，台灣將不再採取守勢，會用不同手段拒阻，一層層消滅敵方。他同時也說，不贊成台灣引進薩德系統。

根據聯合新聞網報導，馮世寬今赴立法院外交及國防委員會做業務報告，他指出，國軍軍事戰略將從「防衛固守，有效嚇阻」，調整為「防衛固守，重層嚇阻」。到底有效嚇阻改為重層嚇阻，其意涵有何不同，頗引起朝野立委的熱烈關注。

馮世寬回應藍委馬文君質詢時說，從字面上解釋重層嚇阻，是指具備多重、多方、多能力戰備，「重層」除了擊敵一半渡、灘岸決戰、陣地防守，最重要是讓敵方海空兵力不能順利達到登陸目的。

今年愛國者飛彈部署到東部去，就是重層嚇阻手段之一。馮世寬說，重層是一層層消滅，有不同手段拒阻敵方，這就是消滅。

面對民進黨立委劉世芳質詢，馮世寬進一步解釋，假如中共對台發起攻擊，台灣不會再是守勢，重層嚇阻就會實現，將會轉積極防禦和防衛，保衛國家安全。

對於台灣是否可能引進薩德系統一事，馮世寬表示，從整體國家安全考量，最重要是台灣防衛自己安全，不要涉入兩個大國戰爭，他不贊成台灣引進薩德系統。

(集團連線報導)