春暖花開 中市五星飯店歡慶週年祭優惠

春暖花開季節即將到來，台中市多家五星級飯店適逢週年慶，分別祭出優惠措施及美食饗宴，剛好3月及4月過生日的消費者前往用餐都可以享有優惠。

隨著2月寒假及連假結束，觀光餐飲業進入旅遊淡季，台中市幾家飯店紛紛推出美食饗宴，希望以餐飲吸引消費者上門，而台中亞緻大飯店及日月千禧酒店剛好都在3月份過生日，歡慶週年祭出優惠專案。

台中亞緻酒店今年3月6日適逢10週年，推出「10週年慶感恩回饋優惠專案」，以生日派對為主題設計出生日客房及餐飲專案，最高可享4.3折的住宿優惠，3月及4月的壽星前往指定餐廳用餐最多可享3.6折優惠。

位於台中市七期重劃區的日月千禧酒店也在3月歡度週年慶，推出抽獎及餐飲優惠活動，總經理劉興旺表示，只要3月及4月間前來用餐單筆消費滿400元就可參加抽獎，有機會抽中新加坡千禧敦酒店集團3天2夜住宿券。4月底前，當月壽星到饗樂全日餐廳或極炙牛排館用餐，還可享4人同行1人免費。

除了週年慶促銷活動外，包括日月千禧、亞緻及星享道酒店都推出春季美食饗宴，星享道的1樓自助餐推出韓食風味季，9樓的久享日式料理則推出北海道美食盛宴，韓式料理則有海鮮石鍋飯、韓國香烤肉、韓國炸雞、泡菜牛肉、香辣炒中卷、韓式烤羊排等。

日月千禧極炙牛排館推出的週年慶套餐，特別引進匈牙利曼加利察綿羊豬及西班牙伊比利豬等兩款歐洲頂級肉品，結合地中海飲食特色，帶出食材原始風味。亞緻飯店從3月起推出「黃金珍豚饗宴」，將燒烤乳豬融合歐陸及亞洲料理烹調手法做出全新宴席菜單。1060302

(中央社)