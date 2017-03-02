選區將重劃 高雄立委憂擴大城鄉差距

立法委員選區依法每10年調整一次，中央選舉委員會粗估，高雄市將少1席立委。對此，藍綠立委都要中選會好好思考，否則恐造成更大的城鄉差距。中選會表示，會依立委建議考慮。

中選會主任委員劉義周今天說，立法委員名額分配及選舉區每10年檢討一次，以105年8月資料試算，高雄市選出的立委可能會少1席，從9席減為8席，屏東縣也會少1席，從3席減為2席；台南市從5席增為6席、新竹縣從1席增為2席，「還沒有確定」、「大方向是這樣」。

內政委員會所屬的高雄立委，不分藍綠都要劉義周應該「好好思考」，中國國民黨籍立委黃昭順指出，10年前劃分選區時，就稱「30萬人1席立委」，當時高雄約有270萬人口、現在約277萬人，雖然增加的人口數遠不如台北市及新北市，但人口規模條件相當，減少立委恐造成更大城鄉差距。民主進步黨籍立委陳其邁也以自己設計的公式來說明，請中選會重新試算，選區重劃後怎樣才能做得更公平。

許智傑受訪時則表示，縣市合併初期就曾計算高雄市與台南市人口，依照換算公式，會有1席立委從高雄市移到台南市，每個人選區一定會重新調整、劃分，選區結構就會改變。選區劃分過去都以人口數為主，他認為面積也應列入換算公式，「純粹用人口數換算立委席次是有瑕疵，應重新規劃」。

對此，劉義周表示，選區劃分沒有訂30萬人口標準，「不是絕對」，城鄉差距因素也很多，但會依立委建議考慮。1060302

(中央社)