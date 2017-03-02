一例一休爭議 彭淮南：勞基法應有彈性

一例一休至今爭議不斷。央行總裁彭淮南今天表示，勞基法應有適度彈性；因為各行各業不一樣，用同樣的規則是有問題的。

彭淮南今天列席立院財委會備詢，多名立委提及，一例一休上路後萬物齊漲，央行有何對策可穩定物價？彭淮南回應，穩定物價為央行職責，央行會持續觀察物價漲幅，採取適當措施。但他也坦言，勞基法應該有適度彈性和安全性，因為各行各業不一樣，用同樣的規則是有問題的。

針對一例一休議題，安永圓方國際法律事務所今天也舉辦研討會。安永圓方國際法律事務所合夥律師闕光威表示，勞基法脫胎於「工廠法」，當時台灣以製造業為主，因此勞基法的基本思維偏向製造業。

然而，闕光威說，如今台灣已經轉型為以服務業為主，勞基法為因應新世代的經濟活動，頒布許多的函令與解釋令，也造成許多解釋空間。一例一休上路後，許多規定變得沒有彈性，反而可能成為雙面刃。

闕光威舉例，新法規定勞工不能連續工作7天，但對於一些希望透過加班、領加班費來生活的勞工來說，義務性休假對他們來說，反而造成更大困擾；此外，即使雇主想要增雇員工來解決排班問題，但部分工作需要技術，「這類型的工人不是想雇就雇得到」，這些都是一例一休後企業所面臨的問題。

不過，有人力銀行業者認為，勞基法全名為「勞動基準法」，「既然是基本，那就應該是放諸四海皆準」。所謂的彈性，應該在符合基礎之上，再針對各行各業特性給予適度的彈性，「現在一堆企業都以符合勞基法規定為目標，但少有企業是以優於勞基法為號召」。

他直言，一例一休初衷雖良善，但目前台灣面臨最大的問題，是「低薪」，且變動薪資占固定薪資的比例過高，導致許多勞工需要透過加班費、津貼、獎金等變動薪資過活，一例一休上路後，許多雇主減少福利，使得勞工未蒙其利、先受其害，才是引發民怨的主因。1060302

(中央社)